Росіяни знову почали розганяти стару ІПСО про те, що ЗСУ буцімто збираються наступати на Тирасполь. І не абиколи, а на 9 травня.

Російські пропагандисти почали розповідати, що ЗСУ нібито готують "наступ" на так зване Придністров'я. Про це пишуть прокремлівські російські ЗМІ.

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Російські ЗМІ вигадали нову легенду

Пропагандисти Кремля заявляють, що українські військові буцімто планують "висунутись" у напрямку Тирасполя в період з 9 по 15 травня. Мовляв, для цього ЗСУ перекинули в Одеську область тисячі військових.

У країні-агресорці вигадали, що українська армія планує розпочати "озброєну провокацію для відволікання російських військ". Також вони почали фантазувати, що частина українських військових "намагаються захопити склади з боєприпасами у селі Ковбасна".

Ба більше, у Росії цинічно заявили, що українські військові, переодягнені в російську форму, буцімто планують напасти на власні підрозділи, щоб отримати привід для вторгнення у Придністров'я.

У Молдові вже відреагували

Влада Молдови наголосила, що у них немає інформації про будь-який теракт, який буцімто готується на 9 березня в Придністров'ї.

Зауважимо, що насправді Придністров'я може загрожувати Україні. Раніше у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть використати його для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку. Зокрема наразі аеродром Тирасполя готують для прийому літаків.