Росіяни – жертви своєї ж пропаганди. Тож не дивно, що вони продовжують шукати способів захиститися від буцімто нападу ЗСУ. Так, у Курській області вирішили "укріпити рубежі".

Напередодні росіяни не на жарт перелякалися через масштабну пожежу на аеродромі у Курську. І не виключено, що через це вони вирішили всіма можливими способами бодай якось оборонятися. 24 канал показує, які конструкції для цього використає ворог.

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Натикали всюди бетонних пірамідок

У росіян з оборонними спорудами явно певні проблеми. Адже немічні бетонні пірамідки, які спочатку називали "лінією Вагнера", а потім – "зубами дракона", мало користі принесуть росіянам.

Водночас вони можуть чудово поповнити чийсь гаманець. Адже ми прекрасно розуміємо, що відповідні "фортифікаційні конструкції" на якомусь підприємстві виготовляють, і хтось чудово на цьому заробляє.

Не минулося й без пафосної демонстрації того, що оборонні рубежі "укріплюються". Господарник – губернатор Курської області – Роман Старовойт особисто перевірив об'єкти. Ясна річ, що виклав у мережу фото, на яких він пасеться серед бетонних пірамідок.



Старовойт влаштував фотосесію біля "пірамідок" / Фото з телеграма Старовойта



Старовойт влаштував фотосесію біля "пірамідок" / Фото з телеграма Старовойта

Що сталося на аеродромі в Курську