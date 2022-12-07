У страху очі великі: у Курській області панічно "укріплюють рубежі"
Росіяни – жертви своєї ж пропаганди. Тож не дивно, що вони продовжують шукати способів захиститися від буцімто нападу ЗСУ. Так, у Курській області вирішили "укріпити рубежі".
Напередодні росіяни не на жарт перелякалися через масштабну пожежу на аеродромі у Курську. І не виключено, що через це вони вирішили всіма можливими способами бодай якось оборонятися. 24 канал показує, які конструкції для цього використає ворог.
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Натикали всюди бетонних пірамідок
У росіян з оборонними спорудами явно певні проблеми. Адже немічні бетонні пірамідки, які спочатку називали "лінією Вагнера", а потім – "зубами дракона", мало користі принесуть росіянам.
Водночас вони можуть чудово поповнити чийсь гаманець. Адже ми прекрасно розуміємо, що відповідні "фортифікаційні конструкції" на якомусь підприємстві виготовляють, і хтось чудово на цьому заробляє.
Не минулося й без пафосної демонстрації того, що оборонні рубежі "укріплюються". Господарник – губернатор Курської області – Роман Старовойт особисто перевірив об'єкти. Ясна річ, що виклав у мережу фото, на яких він пасеться серед бетонних пірамідок.
Старовойт влаштував фотосесію біля "пірамідок" / Фото з телеграма Старовойта
Старовойт влаштував фотосесію біля "пірамідок" / Фото з телеграма Старовойта
Що сталося на аеродромі в Курську
- Мешканці Курська повідомили, що на місцевому аеродромі "Курськ-Східний" спалахнула пожежа. Вогонь був такої сили, що його могли споглядати з усіх куточків міста.
- За даними місцевої влади, причиною пожежі стала атака дронів. На цьому наголошував той самий Старовойт. Невдовзі надійшла інформація про те, що горить нафтонакопичувач. Ще пізніше були відомості про полум'я, яке охопило відразу два резервуари.
- Зауважимо, що сам аеродром від початку повномасштабного вторгнення з цивільного став військовим. Тож понад 9 місяців регулярні рейси туди жодна авіакомпанія не здійснює. Натомість летовище здатне приймати як винищувачі, так і Іл-76, Ту-154 та гелікоптери.
- Додамо, що сам аеропорт розташований за якихось 100 кілометрів від кордону з нашою державою. І хоч у Росії наголошують на українському сліді, наша сторона ударів по об'єкту не підтверджувала.
- До слова, пожежа була чималенькою. Тож не дивно, що величезний чорний клуб диму зафіксували на знімках супутники.