Суїцидальні хом'ячки: військовий оглядач оцінив загрозу нападу з Білорусі
Велику кількість російських мобілізованих зараз сконцентровано у Білорусі, де вони проходять навчання використовуючи плацдарм так званої Союзної держави. Це означає, що існує загроза нового наступу росіян з території Білорусі тепер разом з білоруською армією.
Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що кількісно ці війська не відповідають можливостям реалізовувати якісь наступальні операції в напрямку Києва.
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Ресурс іншої якості
За словами оглядача, росіяни свою так звану спеціальну військову операцію назвали "Кидок мангуста".
Якщо вони повторять сценарій з наступом на Київ зараз, з тими ресурсами, які в них є в Білорусі – російських окупаційних військ і білоруської армії – спецоперацію треба буде назвати "Кидок лемінгів" – суїцидальних хом'ячків,
– зауважив він.
Коваленко нагадав, що 24 лютого окупанти для такого наступу використали ресурс 40 батальйонно-тактичних груп професійних, елітних підрозділів російської армії. Вони мали реальний досвід не тільки військової служби за контрактом, але багаторічної професійної служби, а також бойовий досвід.
"Деякі підрозділи брали участь у бойових діях у Сирії та на Донбасі. Була велика кількість представників ССО – спецпризначенців. Отже, це був ресурс зовсім іншої якості", – підкреслив він.
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Угруповання суїцидніків
На його думку, зараз на території Білорусі є ресурс з 14 – 15 тисяч більш-менш боєздатної кількості підрозділів особливого складу білоруської армії. Російська армія, яка зараз знаходиться в Білорусі, складається з приблизно до 12 тисяч військових, але це частково мобілізовані, які є недоукомплектованими.
За своїм штатним розкладом вони повинні мати майже 500 ББМ, а вони мають менш як 100. Ось показник їх комплектації на сьогодні,
– зазначив військово-політичний оглядач.
Він припустив, що найближчим часом окупанти можуть збільшити кількість присутності своїх підрозділів та довести їх до рівня реальної загрози.
"Але поки що ця загроза мінімальна. Це угруповання – фактично суїцидніки, не більш того", – наголосив Коваленко.
Ситуація довкола наступу з території Білорусі
- В американському Інституті з вивчення війни (ISW) вважають, що російське вторгнення з Білорусі наразі не є неминучим. Аналітики посилаються на зведення Генштабу ЗСУ з 1 до 15 грудня, в яких стверджується, що росіяни не сформували в Білорусі ударні групи, необхідних для нападу на Північ України.
- Наразі Україна готується до того, що Росія знову спробує напасти з Півночі. Є версії, що це може навіть статись у день річниці повномасштабної війни Росії. Генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що ЗСУ будуть готові до боротьби навіть з мільйонами росіян, але їм знадобиться ще більш смертоносна зброя від партнерів. Зокрема, це касетні боєприпаси – тип зброї, який заборонено в багатьох країнах.
- Військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність наступу на Київ з території Білорусі. На його думку, найголовніше у цьому питанні – наступ буде, не коли, а якщо Росія збере та підготує таку кількість нових бійців. На підготовку росіянам потрібно багато часу. Але поки що про перекидання такої кількості військ не йдеться.