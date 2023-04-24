Росіяни змушені наступати на Вугледар: Жданов розповів, чи є в них можливості для цього

У ЗСУ розповіли, що Росія найближчим часом може розпочати штурмові дії в районі Вугледару. Ймовірно окупанти хочуть повторити штурм міста, під час якого їх розгромили українські захисники.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що ворог спробує здійснити штурм Вугледару. Про це він розповів 24 Каналу. Проте це відбудеться, якщо росіянам вдасться зібрати для цього відповідні сили.

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Окупанти дуже бояться

Він повідомив, що російське командування знімало з Вугледару частину особового складу, щоб перекинути на Бахмут.

Росія загнала себе в таку ситуацію, що не може відмовитись від наступальних дій. Вони дуже бояться, якщо зупиняться та перейдуть до оборони, ЗСУ почне контрнаступальні дії,

– зауважив військовий експерт.

Своєю чергою загарбникам потрібен час для підготування та облаштування власної оборони.

Олег Жданов про наступальний потенціал ворога у Вугледарі: дивіться відео

Росіяни зараз змушені проводити наступальні операції. Успішні вони чи ні, це вище керівництво не хвилює,

– припустив Жданов.

Проте для окупантів кращим рішенням було б припинити війну та закріпитись на захоплених територіях, про що нібито говорив власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

"Це було б найдоречнішим в цій ситуації. Але тільки через жадібність та іншого погляду з Кремля на цю війну, вони не вчиняють раціонально. Тому росіяни намагатимуться виконувати ті завдання, які лунають від кремлівського керівництва", – впевнений Олег Жданов.

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