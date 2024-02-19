Вночі окупанти намагалися наступати на Запоріжжі: особовий склад ворога втік
Джерело:ОК "Захід"
Росіяни продовжують намагатись захопити українські території та повернути собі вже втрачені позиції. Зокрема, вони намагались повторити наступ на Запорізькому напрямку, однак їм не вдалось.
На Запоріжжі росіяни провалили спробу повторити наступ. Особовий склад втік, а техніка ворога знищена.
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Дії ворога невдалі
Вночі проти 19 лютого російські військові вирішили провести штурм наших позицій. Всі дії ворога були невдалими, наші захисники дали їм гідну відсіч.
Росія зазнала втрат при цій спробі.
Наступ зупинила 128 ОДШБр спільно з іншими підрозділами Сил Оборони на Запорізькому напрямку.
Ласкаво просимо до пекла,
– мовиться в повідомленні.
Росіяни провалили наступ: дивіться відео
Ситуація на фронті на 19 лютого
- Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Куп'янському напрямку ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські війська відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку Збройні Сили відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області. Сили оборони на Мар'їнському напрямку продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.