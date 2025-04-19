ЗСУ добряче "криють": росіяни стривожені, що наступ на Оріхівському напрямку пішов не за планом

Росіяни намагаються атакувати на деяких ділянках Запорізького напрямку. Вони скаржаться на роботу українських дронів.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що на деяких ділянках Запорізького напрямку останніми днями дійсно "гаряче". Вже було відео від 65 механізованої бригади ЗСУ, як вони знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки.

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Що відомо про бої на Запоріжжі

Військові повідомляли, що за минулу добу, 18 квітня, окупанти здійснили одну атаку на Гуляйпільському напрямку. Також наші захисники відбили три атаки на Оріхівському напрямку. Ворог штурмував в районі Щербаків, Степового та Малої Токмачки.

Росіяни скаржаться, що Сили оборони України зосередили на цьому напрямку достатньо сил, аби відбивати атаки. Нашим захисникам вдається бити FPV-дронами по передових позиціях та логістичних шляхах ворога. Вночі активно працюють важкі бомбери.

Також окупанти скаржаться, що Силам оборони вдається працювати вглиб лінії фронту на 50 кілометрів на цьому напрямку. Через це росіяни відвели свою артилерію.

Наші добряче їх там криють. Росіяни скаржилися, що ми завдаємо ударів касетними боєприпасами по передових позиціях окупантів. Зараз тамтешні підрозділи ворога просять поповнення особового складу, дронів та інших технічних засобів. Добряче їм там дістається. Наші хлопці та дівчата знають свою справу,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

Додамо, 16 квітня окупанти спробували піти в наступ в напрямку населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки в Запорізькій області. Вони залучили понад 40 одиниць броньованої техніки. Наші захисники відбили атаку ворога.