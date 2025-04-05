Такого ще не бачили: що росіяни масово завозять у Запорізьку область

Росіяни продовжують насичувати Запорізьку область своїми військами та боєкомплектом. Періодично з'являється інформація про підготовку ворога до активніших дій.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що навряд чи мовиться про масований наступ. Адже сили, які перекидає ворог, – це вже максимальний рівень, який він міг зібрати.

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Такого вже давно не фіксували

Окупанти не мають стільки ресурсу, як, наприклад, вони мали для наступу на Авдіївку у 2023 році. Проте вони збирають достатньо угруповання для того, щоб спробувати повторити бої, які ми бачили у Вугледарі чи біля Курахового.

Росіяни збирають підрозділи, які малими групами випробовуватимуть нашу оборону. Якщо їм вдасться її зламати, знайти слабку ланку, то там вони докладуть максимальних зусиль. Для реалізації такої тактики – угруповання достатньо, зараз вони його ще збирають,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Це відбувається не вперше. У подібний спосіб ворог збирає сили вже втретє. Спершу бійців відправляли на Курщину, тоді у Вугледар і Курахове. Сьогодні противник накопичує велику кількість живої сили.

Єдине, що значно відрізняється від того, що ми фіксували в попередні роки, – це те, що вони завозять велику кількість пального. Це роблять саме для зберігання, а не для поточних потреб. Рухаються не малі паливозаправники, а великі військові цистерни, яких ми ще не бачили,

– додав Андрющенко.

Вони їдуть по всіх Запорізьких напрямках: Розівка, Пологи, Бердянськ, далі в район Токмака, Василівки. Така кількість дизельного пального може знадобитися виключно для використання під час штурмових дій, бо для оборони вона точно не потрібна.

Зауважимо, російські війська просуваються на Оріхівському напрямку, також біля села Кам'янське. Саме Запорізьку область називають ймовірним місцем нового весняного наступу ворога.