Росіяни зібрали 130 тисяч військових для атаки на Запоріжжя, – The Economist

Запоріжжя може стати наступною ціллю російських військових. Та українська армія готова до будь-якого розвитку подій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Росіяни мають намір наступати на Запоріжжя, що розташоване лише за 30 кілометрів від лінії фронту.

Читайте також Нова хвиля ударних безпілотників атакувала Україну: під ударом був Київ і Запоріжжя

Росія планує "сміливий" штурм Запоріжжя

Це місто залишається одним із ключових промислових центрів України, і його захоплення матиме критичне значення для подальшого функціонування держави, пише видання.

Українські розвідники зазначають, що російські окупанти вже можуть зібрати близько 130 тисяч військових для атаки. Наприкінці 2022 року Путін оголосив всю область частиною Росії, попри те, що фактично контролював лише третину території.

Водночас після так званого "референдуму", жителі Запоріжжя залишилися під обстрілами – російські ракети та бомби зруйнували понад 1500 будинків.

Попри це, українські військові впевнені у своїх силах. Полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", переконаний, що Росія наразі не зможе здійснити наступ через розосередження військ на інших напрямках.

За його словами, половину підрозділів, які планували кинути на штурм Запоріжжя, вже перекинули в Курську область. Командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг" підтверджує цю думку, але застерігає, що у разі атаки перший удар буде найпотужнішим.

Водночас українські сили укріплюють оборонні позиції біля міста, щоб зустріти ворога максимально підготовленими. The Economist відзначає, що Україна в цьому питанні діє рішуче, будуючи нові укріплення та готуючись до найгірших сценаріїв.

До слова, напередодні ймовірність наступу на Запоріжжя проаналізували в DeepState. Там спростували чутки про підготовку великого наступу Росії на Запоріжжя, зазначивши, що великої активності військ у регіоні не спостерігається.