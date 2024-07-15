Наступ завжди може бути, але генерала Буданова неправильно зрозуміли, – Зеленський

Нещодавно очільник ГУР МО, коментуючи загрозу наступу росіян з півночі, заявив, що проблеми є, і вони мають тенденцію до загострення. Наразі Володимир Зеленський пояснив слова Кирила Буданова.

Український президент наголосив, що главу української розвідки просто неправильно зрозуміли. Адже, за його словами, подібна загроза є завжди. Про це він заявив під час пресконференції сьогодні, 15 липня, пише 24 Канал.

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Зеленський висловився про загрозу наступу росіян з півночі

Нещодавно Кирило Буданов, коментуючи загрозі наступу окупантів з півночі, сказав, що катастрофи у такому разі не буде, однак ігнорувати ворога не вийде. Очільник ГУР МО тоді запевнив, що хороших новин цього року буде небагато. Український президент пояснив подібну заяву.

Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто, ми розуміємо, що наступи можуть бути, ми з вами у війні,

– заявив Зеленський.

Як пояснив глава держави, "на Харківщині зроблена серйозна робота, щоб унеможливити потужний наступ з півночі". А стримування окупантів на цьому напрямку, за його словами, "унеможливило наявність їх сильного угрупування з іншого боку".

До слова, раніше голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус розповів, що російські ДРГ здійснюють постійні спроби зайти на територію області та влаштувати засідки для поразки. Водночас українські військові навчилися протидіяти цьому.