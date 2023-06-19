Змусили діяти за нашим сценарієм: які завдання виконали ЗСУ на першому етапі наступальних дій

Перший етап наступальних дій Збройних Сил України пройшов порівняно вдало. Ворог був змушений залучити велику кількість резервів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, перший етап наступальних дій ЗСУ варто вважати успішним. Адже окупанти були змушені використати значну кількість резервів. І навряд чи вони зможуть їх швидко вивести.

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Маємо діяти нестандартно

Як наголосив Грабський, українським військовим вдалося просунутися до головних ліній оборони ворога на Запорізькому напрямку. Зараз вони перебувають на відстані близько 5 кілометрів.

Зараз підрозділи Сил оборони України будуть послідовно нищити укріплення російських окупантів. Вони будуть змушені грати за нашим сценарієм.

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Співвідношення з противником у нас 1 до 1. Це не вписується в загальну хрестоматійну концепцію наступальної операції. Тому маємо діяти нестандартно на тих напрямках, де можемо проводити наступальні операції,

– зауважив Грабський.

Він підкреслив, що перший етап наступальної операції можна вважати успішним. Були прориви на деяких напрямках та звільнена територія. Українські військові продовжуватимуть намацувати слабкі місця в обороні окупантів та прориватися вперед.

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