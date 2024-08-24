Перемога неможлива без наступу, – у 3-й ОШБр розповіли про втрати на Харківщині

22 серпня Третя окрема штурмова бригада ЗСУ заявила про наступ та повернення територій на Харківщині. Наразі українським воїнам вдалося просунутися на 2 кілометри та зайняти батальйонний район оборони противника.

За словами командира другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука, наступальні дії велися протягом трьох діб, зараз тривають стабілізаційні дії.

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Чи збільшилися втрати ЗСУ під час наступу

Військовий зазначив, що під час наступу, якщо його проводити розумно, втрати у сторони наступу завжди набагато менші, ніж в обороні.

Кухарчук підкреслив, що особливість контратаки ЗСУ на Харківщині полягає у тому, що її здійснювали силами у два з половиною рази меншими за сили противника. Крім того, наші воїни мали менше засобів ураження, ніж ворог.

Кухарчук наголосив, що завдяки доброму плануванню операції вдалося провести її з дуже маленькими втратами, попри переважальні сили росіян.

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Своєю чергою загарбники намагаються завдати бригаді втрат в особовому складі, уражаючи наших бійців за допомогою артилерії, за допомогою FPV.

"Ясна річ, що такі речі не відбуваються безкровно, не відбуваються дуже просто", – зазначив командир.

Водночас він повторив, що мудре планування дозволяє мінімізувати втрати.

Ми маємо пам’ятати, що перемога неможлива без наступу, перемога неможлива в обороні,

– наголосив Кухарчук.

До слова, на тлі контратаки ЗСУ на Харківщині Росія перекидає туди війська.