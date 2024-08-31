ЗСУ перейшли у наступ на Харківщині: у 3-тій штурмовій бригаді показали унікальні кадри
Джерело:Третя окрема штурмова бригада
Тиждень тому у Третій окремій штурмовій бригаді заявили про успіх на півночі Харківщини. Українські воїни перейшли у наступ і відкинули ворога з позицій.
15 серпня наші підрозділи перейшли у контрнаступ і просунулися вглиб на 2 кілометри, зайнявши батальйонний район оборони противника.
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Як починався прорив на півночі Харківщини
Відомо, що прорив українських сил відбувався попри перевагу ворога у співвідношенні 2,5 до 1.
Окрім просування, воїнам вдалося завдати окупантам великих втрат. Вони "позбулися" приблизно трьох сотень військових. Значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.
У Третій окремій штурмовій бригаді показали еклюзивні кадри з екшн-камер бійців 1-го механізованого та штурмового батальйонів.
"Так починався наступ Третьої штурмової бригади", – йдеться у дописі захисників.
На кадрах видно, як піхота нищить ворожі бліндажі. Вогневими накатами рветься до окопної лінії противника. Противник чинить шалений опір і намагається оточити штурмові групи.
Як відбувався прорив ЗСУ на півночі Харківщини: дивіться відео
До слова, росіяни постійно намагаються повернути втрачені на Харківщині позиції та кидають туди все більше нових ресурсів.