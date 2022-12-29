Звільнення Кремінної погіршить ситуацію для окупантів біля Бахмута, – військовий експерт

Біля Кремінної на Луганщині точаться запеклі бої. Росіяни стягують великі сили на цей напрямок, намагаючись за будь-яку ціну втримати свої позиції.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти докладають великих зусиль, прагнучи зупинити наступ ЗСУ.

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Значення Кремінної для російських загарбників

Кремінна має для російських загарбників важливе стратегічне значення. Черник пояснив, що через це місто проходить траса P66, яка є ключовою артерією для довезення боєприпасів не тільки у район Кремінної, а також для посилення Бахмутського напрямку.

Як тільки ми зможемо відрізати цю трасу, а також якщо вдасться організувати оперативний обхід по самій Кремінній і найближчим часом її звільнити, це дуже серйозно погіршить ситуацію для окупантів на Бахмутському напрямку,

– наголосив Черник.

Він додав, що Бахмут і далі залишається одним із ключових населених пунктів, який прагнуть захопити росіяни.

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Як звільнення Кремінної вплине на становище окупантів під Бахмутом

Військовий експерт зауважив, що не варто підіймати планку очікувань і емоційно сподіватися, що деокупація Кремінної ось-ось станеться. Він наголосив, що така операція дуже небезпечна.

"Давайте говорити в режимі умовностей. Якщо будуть якісно розраховані всі аспекти і ми дійсно зможемо організувати цю операцію, то на Бахмутському напрямку ворог почне дуже сильно страждати у частині логістики, зокрема у довезенні боєприпасів", – сказав Черник.

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