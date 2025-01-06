Атаки ЗСУ в Курській області: в ISW розповіли про успіхи українських Сил оборони

Щонайменше в трьох районах 5 січня бійці ЗСУ відновили наступальні операції на Курщині. Українським військовим вдалося досягти тактичних успіхів.

Водночас на Курщині також є просування російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Яких успіхів досягли ЗСУ в Курській області

За даними ISW, російські джерела пишуть про кілька механізованих атак роти українських Сил оборони на напрямку Бердин-Новосотницький, що розташований на північному сході від Суджі. Атаки проводилися в три хвилі, під час них застосували приблизно батальйон бронетехніки.

У російських джерелах також зазначають, що українські війська активізували наступ в напрямку Леонідового, що на південному сході від Коренєва. Окрім цього, провели посилену механізовану атаку чисельністю у взвод біля Пушкіного, що розташоване на схід від Суджі.

На геолокаційних кадрах від 5 січня можна побачити, що ЗСУ просунулися в полях на південний захід і південь від Бердина та увійшли в південну частину населеного пункту.

В Інституті вивчення війни кажуть, що російські пропагандисти опублікували оновлені карти району бойових дій під Курськом, які вказують на те, що станом на 5 січня українські Сили оборони займають Черкаське, Порічне, Мартинівку та Михайлівку. Зазначимо, що всі населені пункти розташовані на північному сході від Суджі та на південному заході від Бердина.

Карта боїв у Курській області / Інфографіка Інституту вивчення війни

Російські пропагандисти пишуть, що українські війська нещодавно також увійшли до Новосотницького, що розташоване на схід від Бердина, та просунулися в полях на захід від Ямського степу (на північний захід від Бердина) та на захід від Нової Сорочини (на північ від Суджі та на північний захід від Бердина).

Там зазначають, що ЗСУ невеликими піхотними групами проводили наступальні операції в районі Нікопольського та Олександрівки (на схід і південний схід від Леонідового) і на північ від Руської Коноплі, що на сході від Суджі, в напрямку Пушкіного.

Водночас в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська також просунулися на південний схід від Суджі та контратакували ЗСУ на південний схід від Коренєвого й на північ від Суджі. За геолокаційними кадрами можна побачити, що армія Росії просунулася в західній та південній частині Махновки, що трохи на південний схід від Суджі.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни проводять наступ на трьох населених пунктах Курської області. Ідеться про Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. Проте там також зазначили, що тривають штурмові дії українських Сил оборони.