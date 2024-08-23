Російська влада закликає жителів Рильська покинути місто якомога скоріше на тлі наступу ЗСУ

Курська операція України триває вже третій тиждень. Російська влада звернулася до жителів Рильська із закликом евакуюватися завчасно.

Місто Рильськ вже стало відомим завдяки тому, що тут неподалік у перші дні операції ЗСУ була нищівно розгромлена російська колона.

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Окупанти готують до "здачі" Рильськ

Загарбники заздалегідь визнали, що Рильськ має повторити долю Суджі, Глушковського району та Коренево – населених пунктів і територій, які вже зайняли українські військові.

Так, воєнкор та радник губернатора Курської області Роман Альохін закликав місцевих жителів не чекати "до останнього" та тікати з Рильська.

Земляки, не чекайте останнього, як Суджа, Коренево, Глушково. Життя ваше і ваших родичів дорожче за життя собачки…. Я вважаю, що сьогодні краще евакуюватиметься і з Рильська, поки для цього є можливість і це безпечно,

– написав у себе в телеграмі російський посадовець.

Також чиновник спробував залякати громадян "страшилками" про нібито "звірства" ЗСУ.

Тим часом, як Альохін бреше і залякує росіян у Рильську, жителі Суджі та інших сіл і містечок, зайнятих нашими воїнами, скаржаться на те, що їх покинула влада та дякують ЗСУ за допомогу.

Зазначимо, що відстань між Коренево та Рильськом становить менше за 28 кілометрів.