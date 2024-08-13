Бої на Курщині в цифрах: за тиждень ЗСУ захопили майже стільки, як росіяни від початку року

Триває операція українських військових у Курській області Росії. Бійцям вдалось захопити майже таку площу, яку загарбники окупували від початку 2024 року.

Бої в цьому російському регіоні тривають вже тиждень, від 6 серпня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що під контролем ЗСУ – 1 000 квадратних кілометрів.

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Як успіхи України нівелюють "досягнення" росіян

Аналітики зазначають, що 1 000 квадратних кілометрів – це 238 таких населених пунктів, як місто Суджа. Також це дорівнює площі більш як 20 таких міст, як Бахмут Донецької області.

Російські війська окупували 1 175 квадратних кілометрів території України в період з січня по липень 2024 року,

– водночас пишуть експерти Інституту вивчення війни.

Тобто станом на 12 серпня йдеться про 1 000 квадратних кілометрів, зайнятих українськими військовими в Курській області за тиждень, на противагу 1 175 квадратним кілометрам, окупованих росіянами в Україні за 6 місяців.

Ці цифри вкотре показують "ефективність" так званої "другої армії світу", а також засвідчують, що справи в окупантів йдуть не так добре, як їм би хотілося. Власне, усі "досягнення" загарбників за останні пів року були знівельовані українськими воїнами.

Інститут вивчення війни не виключає, що реальна площа території, яку контролюють ЗСУ в Курській області, є дещо меншою за 1 000 квадратних кілометрів. За словами аналітиків, йдеться про 800 квадратних кілометрів. Попри це експерти відзначають успіхи наших військових та констатують, що їм вдалось перехопити ініціативу на полі бою.

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Згадаємо, що цими днями український президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області Росії. Глава держави доручив міністру внутрішніх справ та іншим посадовцям підготувати гуманітарний план.

Як він зазначив, цей прорив кордону та подальше просування українських воїнів – суто безпекове питання. Метою Києва є звільнення прикордоння від російських солдатів, які постійно обстрілюють наші регіони, зокрема, Сумську область.