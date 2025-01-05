Контрнаступ ЗСУ в Курській області може підкреслити слабкості Кремля, – ЗМІ

ЗСУ несподівано розпочали наступ у Курській області Росії. Зокрема, він може підкреслити слабкості Кремля.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel. Можливо, в такий спосіб Київ намагається зайняти найвигіднішу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни.

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Якою може бути мета наступу ЗСУ у Курській області

Несподіваний наступ ЗСУ у Курській області за два тижні до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня може вказувати на слабкість Росії.

Це стало несподіванкою – українська армія останнім часом зазнала сильного тиску,

– зауважили у публікації.

Російське Міністерство оборони підтвердило факт українського наступу, тоді як в Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що росіян вдалося застати зненацька.

Як зазначає видання, на відеозаписах, які, ймовірно, були зроблені в Курській області, видно кілька колон української бронетехніки.

Журналісти припускають, що Київ таким чином може прагнути здобути більш вигідні позиції напередодні можливих переговорів щодо завершення війни.

До слова, в своєму вечірньому зверненні 4 січня Володимир Зеленський повідомив, що протягом двох днів у районі села Махновка в Курській області російські війська втратили до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. За словами президента, ці втрати мають суттєвий вплив на ворога.