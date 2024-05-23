Цьогоріч Україна може вийти на північне Приазов'я: Черник назвав сценарій
З отриманням пакетів західної допомоги Україна зможе значно посилити фронт і отримає реальні можливості піти у наступ, щонайменше на південному напрямку. Однак це можливо, коли зійдуться в один ударний кулак чотири фактори.
Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він проаналізував можливості ЗСУ на найближчі місяці.
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Удари західною зброєю по території Росії
Удари по Росії західним озброєнням допомогли б Києву утримувати фронт, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Союзники розуміють, що ця заборона для України дозволяє росіянам наближатися і до їхніх кордонів безпосередньо, переконаний Черник. Однак ядерний шантаж ворога зупиняє західні країни.
Якби нам дозволили ракетами ATACMS завдавати ударів по скупчення військ – це було б найкорисніше саме по північному напрямку. Навпроти Сумської та Харківської областей зосереджено до 53 тисяч особового складу, в окопах і бліндажах їх можна діставати по-справжньому лише касетними боєприпасами,
– додав військовий експерт.
Однак і ці "червоні лінії" можуть бути стерті, як раніше було з деякими видами зброї та техніки. Коли партнери навідріз відмовлялися передавати їх України, аби не ескалювати, згодом наша держава все-таки їх отримала.
Можливості ЗСУ для наступу влітку
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України.
Черник згодний із таким формулюванням і вважає, що вирішальність цього циклу сухої погоди – це пробитися до північного Приазов'я.
"Це була б третя блискуча операція після Харківської та Херсонської", – додав військовий.
Це абсолютно можливо реалізувати з допомогою великої кількості ракет ATACMS, роботою великої кількості радіоелектронної боротьби, артилерії й авіації.
Якби всі чотири фактори склалися в один кулак, на умовний вересень ми могли б прорвати лінію Суровікіна. Але тут все залежить винятково від кількості якісної зброї,
– наголосив Черник.
Навіть минулого року українська армія, не маючи переваги в повітрі, з використанням потужної західної техніки змогла почати наступ на південному напрямку. Якби Україна почала працювати великою кількістю боєприпасів та ракет по тилах і залізницях ворога на Півдні, виснажену російську армію можна було витіснити з цього плацдарму.
Теми, які також аналізував Черник
- Зараз на фронті уже є результати чеської та американської ініціативи – кількість боєприпасів значно зросла. Сюди ж долучилася і Німеччина – Rheinmetall збільшив виробництво снарядів у 10 разів.
- Росіяни можуть залучити додаткові сили на півночі України. Якщо буде додано 50 тисяч резерву, ворог може організувати "турбуючу операцію" в Сумській області – прокалькувати Харків. Аби захопити Харків чи Суми, росіянам знадобиться приблизно 100 тисяч особового складу. А зважаючи на рекордні втрати, які зараз вони зазнають, резерви заміщають першою чергою їх на інших ділянках фронту.
- Росіяни накопичили 10 тисяч ракет С-300. Пускових установок до них є приблизно 700 одиниць. Це досить загрозливо для України, тому українські державні діячі почали артикулювати ці цифри і тиснути на партнерів.