На Запорізькому напрямку окупанти скаржаться екскомандиру через прорив ЗСУ, – ISW

У Запорізькій області окупанти зіткнулися з проблемами через просування ЗСУ. Вони вирішили поскаржитися своєму екскомандувачу.

Російські офіцери 58-ї загальновійськової армії, яка діє у Запорізькій області, зв'язалися з колишнім командувачем генерал-майором Іваном Поповим та поскаржилися на погіршення їхньої ситуації на фронті.

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Окупанти бідкаються на Запорізькому напрямку

На початку липня 2023 року військове командування Росії звільнило генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58-ї армії. Причиною стала його явна непокора, коли він спробував оминути начальника генштабу Росії генерала Валерія Герасимова та пред'явити свої скарги на погані контрбатарейні можливості збройних сил окупантів, великі втрати та відсутність ротації безпосередньо російському диктатору Володимиру Путіну.

Раніше повідомлялося про те, що після звільнення Попов підтримував контакти зі своїми колишніми підлеглими, які нині перебувають на заході Запорізької області. Але днями одне "інсайдерське джерело" заявило, що ці офіцери звернулися "по допомогу" до Попова, а не до свого нового командира.

Аналітики зауважили, що контакти Попова зі своїми колишніми підлеглими, якщо це правда, дозволяють припустити, що командувач, який змінив його, не завоював довіри своїх підлеглих.

Або тому, що він менш компетентний, або тому, що він менш відвертий із вищим російським керівництвом з приводу проблем, із якими зіштовхується російська оборона на заході Запоріжжя.

– пояснили в Інституті вивчення війни.

Цікаво, що ці новини послідували одразу після повідомлень про прорив ЗСУ першої лінії оборони окупаційних військ на півдні.

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