Український наступ вперше досягає критичного оборонного рубежу Росії, – CNN

Українські військові під час наступу на Півдні за останні кілька днів досягли значних успіхів. Сили оборони дісталися до критичного оборонного рубежу окупантів.

Українські війська на Півдні вперше можна побачити на одній з критичних російських оборонних ліній "зуби дракона" на новому відео, яке поширюється в російських соцмережах. Журналісти CNN зазначають, що події на відео відбуваються у Запорізькій області.

Дивіться також Росіяни пруть на Лиман і з усіх сил тримають Старомайорське: зміни карти фронту за тиждень

Наступ України на Півдні за останні кілька днів досяг значних успіхів

На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона". З'являється водій машини і повертається до лісосмуги.

Супутникові знімки місяцями показують, що росіяни встановили лінії "зубів дракона" по всій території, яку вони тимчасово контролюють в Україні.

"Зуби дракона" прокладені в три ряди завглибшки, які тягнуться на сотні кілометрів. По обидва боки бетонних ліній російські війська також вирили масивні протитанкові траншеї.

Хоча наразі важко сказати, що саме відбувається на відео, однак цей ролик свідчить про успіхи України на Півдні.

Очевидно, що український контрнаступ у південній частині країни за останні кілька днів досяг значних успіхів. Здатність українців відтіснити російські війська за лінію "зубів дракона" є чітким показником того, що контрнаступ поки що є успішним,

– пише CNN.

Водночас журналісти зазначають, що лінія оборони також є значною перешкодою, яку контрнаступ повинен буде подолати протягом наступних днів, тижнів і місяців.

Україна почала великий наступ на Півдні