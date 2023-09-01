До пари з F-16: які гелікоптери можуть допомогти ЗСУ в наступі

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, що "наступальна тріада" складається з танку, БМП і гелікоптера, тому в них і є така необхідність.

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У чому важливість гелікоптерів

Гелікоптери можуть робити те, на що не спроможний танк на землі, тому це практично "літаючий танк". У той час завдання літака підтримувати й прикривати "наступальну тріаду" від дії ворожої ППО, винищувачів і бомбардувальників противника. Також літаки можуть "прокладати" дорогу перед цією тріадою, але сама вона пов’язана гелікоптером. Причиною цього є швидкість.

Гелікоптер може рухатися на малих швидкостях разом з танком і БМП. Вони можуть синхронізуватися. Якщо танк йде зі швидкістю до 50 км/год, то літак при 200 уже падає, тож однозначно нам потрібні ще й гелікоптери,

– сказав Роман Світан.

Льотчик-інструктор пояснив, у чому важливість гелікоптерів для наступу: дивіться відео

Які гелікоптери потрібні Україні

Сьогодні немає інформації про передачу нашій державі гелікоптерів. Це можна пояснити секретністю таких даних, або ж складністю у системі обслуговування самих гелікоптерів.

У них складніша система, ніж у літака, вона потребує складнішого інженерного супроводу. Я лише припускаю, але, можливо, нам сказали спочатку навчитися обслуговувати літаки, а тоді вже можна думати про гелікоптери,

– зауважив Роман Світан.

Україна наразі здатна обслуговувати старі радянські гелікоптери, такі як Мі-24, Мі-8. У світі їх ще достатня кількість. Але є модель гелікоптера, яка підходить для вогневої підтримки танків і БМП та підтримки наступальних частин, мовиться саме про АН-64 Apache.

Це хороший гелікоптер, кращого напевно і не знайти. Він довго літає, їх виготовили досить багато, а всі негативні характеристики усунули, тому у виробництві цих гелікоптерів вже немає що покращувати. Разом з F-16 це була б непогана пара авіаційних засобів,

– підкреслив військовий експерт.

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