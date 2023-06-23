Наступ зупинено, – Маляр оприлюднила гарні новини з фронту

Ворог продовжує зазнавати невдач на полі бою. Зокрема, стало відомо, що на Куп'янському та Лиманському напрямках українська армія зупинила наступ окупантів.

У п'ятницю вранці, 23 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила гарні новини. Власне, окупанти намагалися наступати на Сході, але Збройні Сили їх поставили на місце.

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Схоже, що справи в загарбників геть кепські. Стримати контрнаступ наших військових їм не вдається і проводити власні успішні наступальні операції – також.

На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога,

– констатувала Маляр.

Варто сказати, що ці напрямки упродовж останнього тижня були найгарячішими на всій лінії фронту. Окрім них, запеклі бої між українськими захисниками та окупантами тривали та й досі тривають на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, про що інформували в командуванні нашої армії.

До того ж згодом Ганна Маляр розповіла детальніше про своє повідомлення: "Паралельно з тим, що ЗСУ здійснюють контрнаступ на Півдні, ворог в цей час посилився на Сході. Він туди стягнув резерви для наступу та намагався прорвати там нашу оборону", – зазначила заступниця глави МО та констатувала, що станом на тепер на Куп'янському та Лиманському напрямках майже немає боєзіткнень.

Це був дуже сильний наступ. Масштабний наступ. І він зараз зупинений. Але звісно, що ворог не збирається залишити свою мету – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Він рухається, але безрезультатно,

– наголосила посадовиця.

Важливо! У Генштабі вранці 23 червня інформували в ефірі національного телемарафону, що контрнаступ ЗСУ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на ділянках "Новоданилівка – Роботине" та "Мала Токмачка – Новофедорівка" наші бійці мали частковий успіх та уже закріплюються на досягнутих рубежах.

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