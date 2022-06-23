Наступна зупинка – членство в ЄС: як і хто вітає Україну з отриманням кандидатства

Увечері 23 червня сталася історична для України подія – наша держава офіційно отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ця подія викликала радість серед українців.

Українські політики та військові не забарилися з привітанням з цією і справді знаменною подією. Як українців вітають з набуттям статусу кандидата в члени ЄС – читайте у нашому матеріалі.

Важливо Це – перемога, чекали 120 днів і 30 років, – Зеленський про надання статусу кандидата

Привітання від політиків

Володимир Зеленський

Глава держави назвав отримання статусу кандидата перемогою України, яку наша держава чекала 120 днів і 30 років. Президент наголосив, що ми неодмінно й переможемо нашого ворога.

Привітання Володимира Зеленського: дивіться відео

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Україна отримала омріяне "так" від Європейського Союзу. Спікер парламенту висловив подяку всім і наголосив, що українці досягнули цього разом з потужною підтримкою від народів ЄС.

Наступна зупинка: "Україна - країна-член ЄС",

– коротко підсумував Стефанчук.