Наступне гарматне м'ясо, – Веніславський про підрозділи з Придністров'я

Втрати рашистів у техніці та особовому складі є дуже великими, це навіть визнає їх вище політичне керівництво. Людський ресурс на поповнення частин "зішкрібають" звідусіль.

Про це говорить Федір Веніславський, народний депутат та член комітету із нацоборони та безпеки України, у ефірі 24 каналу. Також він зазначає, що набір нових наймайнців у Росії йде погано, адже навіть вояки із Сирії відмовляються їхати в Україну.

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Призов 2022 в Росії

Веніславський переконаний, що кампанія із залучення найманців у Росії не проходить у тому обсязі, у якому вони хотіли б. Призов та прихована мобілізація також мають проблеми, бо після втрат, які визнала Росія, ніхто не хоче йти до війська.

Чи допоможе Придністров'я

Ті підрозділи, які знаходяться у Придністровї також розглядають, як підсилення живої сили ворога.

Але треба розуміти, що на території Придністровя перебувають ті війська Росії, які себе спокійно там почували впродовж останніх 20-ти років, і розраховувати на те, що ці люди якось суттєво вплинуть на перебіг військової кампанії – не варто,

– стверджує народний депутат.

Член ради нацбезпеки каже, що це лише наступне гарматне м'ясо, яке поповнить втрати рашистів на території України, тому не варто переживати.

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