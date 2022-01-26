Наступні переговори радників "нормандської четвірки" проведуть через 2 тижні
26 січня 2022 , 21:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться через 2 тижні. Точної дати ще не назвали.
Переговори відбудуться в Берліні. Про це заявив заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Він додав, що мають обговорювати певні пункти мінських угод.
До теми Переговори тривали понад 8 годин: про що домовились радники "нормандської четвірки"
Глава ОП Андрій Єрмак теж підтвердив проведення наступної зустрічі через 2 тижні.
Всі сторони зробили висновки, щоб за 2 тижні прийти, може, з якимись пропозиціями,
– зазначив Єрмак.
Політики зробили такі заяви одразу після закінчення перемовин радників, які пройшли у Парижі сьогодні, 26 січня.
Як пройшла зустріч
- Перемовини радників тривали аж 8 годин. Україну представляв Єрмак, Росію – Козак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн.
- Єрмак назвав поновлення "нормандського формату" позитивним сигналом. За його словами, узгодили наявні домовленості.
- Кремлівський представник сказав, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. Єрмак теж зазначив, що узгодили фінальне комюніке про перемир'я, яке має діяти без будь-яких умов.
До теми – Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки":