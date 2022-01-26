Наступні переговори радників "нормандської четвірки" проведуть через 2 тижні

Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки відбудуться через 2 тижні. Точної дати ще не назвали.

Переговори відбудуться в Берліні. Про це заявив заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Він додав, що мають обговорювати певні пункти мінських угод.

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Глава ОП Андрій Єрмак теж підтвердив проведення наступної зустрічі через 2 тижні.

Всі сторони зробили висновки, щоб за 2 тижні прийти, може, з якимись пропозиціями,

– зазначив Єрмак.

Політики зробили такі заяви одразу після закінчення перемовин радників, які пройшли у Парижі сьогодні, 26 січня.

Як пройшла зустріч

Перемовини радників тривали аж 8 годин. Україну представляв Єрмак, Росію – Козак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн.

Єрмак назвав поновлення "нормандського формату" позитивним сигналом. За його словами, узгодили наявні домовленості.

Кремлівський представник сказав, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. Єрмак теж зазначив, що узгодили фінальне комюніке про перемир'я, яке має діяти без будь-яких умов.

До теми – Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки":