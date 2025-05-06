Готуються усунути його від влади: в Кремлі запустили ідею про "наступника Путіна"

Російський диктатор Владімір Путін несподівано заговорив, що думає про свого наступника. Очевидно, що це зробили не випадково.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що тут можна буде зробити багато припущень та конспірології. Але єдине, у чому можна бути впевненим – він спеціально це сказав.

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Чому Путін це сказав

Як наголосив Клочок, тут може бути дійсно багато варіантів. Не варто відкидати, що там готують наступника Путіна. І він рано чи пізно з'явиться.

Інший варіант. Путіна можуть готувати до усунення від влади. Це – серйозний сценарій, який обговорюють в Росії. Особливо на тлі можливого ухвалення рішення про закінчення російсько-української війни. Вони усіх цілей своїх не досягли,

– сказав Клочок.

При цьому європейське лобі серйозно налаштоване підтримувати Україну в умовах війни. Тут навіть функціонує координація між Європою та США, де Трамп також помагає. А паралельно в Росії йдуть величезні проблеми з економікою.

Не варто відкидати варіант, згідно з яким Росія спробує вкинути усі можливі ресурси у війну. Видається, що до цього схиляється представник путінського режиму Ніколай Патрушев. Він може спробувати відібрати на користь держави власність деяких олігархів.

Історія з реприватизацією. Патрушев запустив її ще минулого року. Олігархи, звісно, будуть проти цього. А навіщо Патрушев це робить? Щоб зробити з Росії типовий СРСР тільки в межах тих кордонів, які зараз є. Ми дійшли до висновку, що там розглядали варіант організації соціального побуту в населення як в СРСР. З дефіцитом товарів, нестачею грошей, введенням карток,

– зазначив Клочок.

Вже були дані, що на депозитних рахунках росіян перебуває понад 50 трильйонів рублів, що більше за річний бюджет Росії. Держава їх цілком може забрати. Хоча спочатку, ймовірно, там спробують "витрусити" олігархів. Але це також просто один з варіантів.

Додамо, у своєму інтерв'ю Путін розповідав, що завжди думає про наступника. Але буцімто його має обрати російський народ.