"Часу все менше": у Кремлі виникли труднощі з пошуками наступника Путіна

За даними ГУР Міноборони, у Кремлі вже шукають заміну Владіміру Путіну. Думки про те, що диктатора потрібно усунути від влади, є у багатьох людей у Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. За його словами, у питанні пошуку наступника Путіна є певні проблеми.

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Зокрема, дуже важко уявити, яким буде механізм зміни керівника Росії.

"Річ у тому, що для близьких людей з його оточення Путін є гарантією їхнього існування", – зазначив Олевський.

Тому на місце диктатора потрібно знайти консенсусну фігуру, яка не тільки гарантуватиме статус-кво російським елітам, але й "буде виглядати, як цар".

Нового царя потрібно представити росіянам

За словами журналіста, щоб з'явився новий цар, потрібно встигнути представити його суспільству.

Часу на цей проміжний період стає все менше. Якщо уявити, що завтра Путіна не буде, і, наприклад, на його місце треба посадити будь-яку людину, її треба представити росіянам,

– зауважив Олевський.

За його словами, саме так у свій час відбувалося з самим Путіним. Коли у 1999 році Борис Єльцин пішов у відставку, то Путіна як голову уряду призначили виконувачем обов'язки президента.

"У теперішнього очільника Кремля було кілька місяців, під час яких вибухали будинки, тривала Друга чеченська війна. Путіна возили по країні й представляли Росії, щоб росіяни у нього "закохалися", – розповів журналіст.

Після цього "представлення" наприкінці березня 2000 року Путін став президентом, вигравши вибори.

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Труднощі з пошуком наступника Путіна

Зараз же, за словами Олевського, такого "перехідного" періоду не буде.

Тиск дуже великий. Є багато людей, які хочуть взяти своє просто зараз. Це заганяє всіх у патову ситуацію,

– сказав журналіст.

Він додав, що важко уявити, що зараз Путіна замінить, наприклад, опозиціонер Олексій Навальний. Втім, на думку Олевського, саме Навальний є найочевиднішою фігурою для тих, хто хоче змінити Путіна. Адже опозиціонер принаймні відкрито заявляв про свої наміри посісти пост глави держави.

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