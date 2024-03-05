Є троє дітей: кого Путін готує своїм наступником

Так звані вибори президента у Росії закінчаться очевидною перемогою Владіміра Путіна. Однак він все ж, про всяк випадок, готує собі наступника.

Хоч диктатор планує якомога довше залишатися при владі, однак все ж готує "запасний план". Про те, хто ж може стати наступником Путіна, 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая".

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Кого розглядають на роль наступника Путіна

У Росії, безсумнівно, задумуються про те, хто ж стане наступником Владіміра Путіна. Принаймні російська еліта вже має кілька варіантів на випадок, якщо диктатор помре. Здебільшого мовиться про людей з їхнього ж середовища.

Є принаймні троє дітей, яких готують: син (Ніколая) Патрушева – Дмітрій та дві дочки (Путіна – 24 Канал) – Марія і Катєріна. Але Путін не настільки дурний, щоб вважати, що після його смерті та призначення будь-якого з них, цього наступника не розірвуть на шмаття сильніші,

– зауважила Ольга Романова.

Романова вважає, що якщо Владімір Путін і планує призначати наступника, то йому треба робити це за життя. Але й це видається не простим завданням.

"Те, що ти зробив одну дочку дитячою лікаркою, а іншу призначив директоркою компанії "Иннопрактика" та зробив мільярдеркою, не означає, що вони розумниці. Вони, може, не дурні, але звичайнісінькі та нещасні. А в Дмітрія Патрушева взагалі великі проблеми з наркотиками", – наголосила Романова.

Сім'я Патрушевих та скандали з наркотиками

Син секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева Дмітрій очолює Міністерство сільського господарства Росії. Його часто називають наступним президентом Росії, чого б дуже хотів його батько. Водночас Дмітрій Патрушев вже неодноразово опинявся у гучних скандалах.

Зокрема, восени 2022 року його спіймали на вживанні важких наркотиків. Ситуацію лише підігрів давній інцидент з контрабандою 400 кілограмів кокаїну з посольства Росії в Аргентині до Європи. Щоправда, у цьому скандалі був замішаний саме Ніколай Патрушев. Саме на його приватному літаку й мали перевозити наркотики.

Путін хотів би вічно правити Росією

Однак подекуди складається враження, що Владімір Путін вважає себе безсмертним. Про це свідчить його параноїдальний страх хвороб. Усі пам'ятають довжелезні столи Путіна та двотижневий карантин для всіх, хто мав би побачитися з диктатором.

Путін навіть мав власного лікаря-геронтолога, який би мав врятувати диктатора від старості. Щоправда, іронічно, що у січні цьогоріч він помер у віці 77 років. Путіну, нагадаємо, 71 рік.

Він вип'є ще багато крові усіх народів світу. Зрештою, помре, але залишить після себе громадянську війну. Безумовно, громадянська війна та смута будуть його головним спадком,

– підсумувала Романова.

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