США вбачають наступним генсеком НАТО українку за походженням, – NYT

Після Єнса Столтенберга Сполучені Штати побачили наступним Генеральним секретарем НАТО Христю Філанд. Політикиня по материнській лінії має українське коріння.

Сама ж міністерка фінансів Канади активно підтримує Україну та виступає проти російського вторгнення. Цю інформацію повідомило американське видання, посилаючись на американських чиновників, які знайомі з обговоренням теми.

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Новим генсеком НАТО може стати політикиня з українським корінням

Чиновники з США розповідають, що вже почалась боротьба за те, хто буде наступником Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Адже його повноваження завершуються восени 2023 року.

Хоч офіційні особи попереджали, що це тільки початок (обговорення – 24 канал), та дуже часто імена, які спливають першими, не витримують перемовин між 30 членами НАТО, та у Вашингтоні з'явився один головний кандидат: 54-річна Христя Фріланд, канадсько-українська віце-прем'єр-міністерка та міністерка фінансів Канади,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що Христя Філанд є колишньою журналісткою. Вона володіє п'ятьма мовами: англійською, французькою, італійською, українською та російською.

Політикиня може стати першою жінкою та першою громадянкою Канади на посаді Генерального секретаря НАТО.

Однак Сполучені Штати офіційно свого кандидата на пост генсека не висувають, оскільки їхній генерал традиційно є верховним головнокомандувачем сил Альянсу у Європі.

Хто ще може претендувати на посаду генсека НАТО

Конкурентами Христі Філанд, за даними видання, є прем'єрка Естонії 45-річна Кая Каллас, президентка Словаччини 49-річна Зузана Чапутова, експрезидентка Хорватії 54-річна Колінда Грабар-Кітарович. Окрім того, свого кандидата має Велика Британія – міністра оборони 52-річного Бена Уоллеса.

Попередньо відомо, що Європейський Союз хоче, щоб посадовець був з країни-члена НАТО.

Однак видання зауважило, що посадовець, який стане Генеральним секретарем НАТО в наступному році, очолить Альянс у найбільш критичний момент в його історії. Адже:

війна в Україні означила появу більшої кількості військ НАТО біля кордонів Росії;

на приєднання чекають потенційні нові члени Альянсу Швеція та Фінляндія, які раніше були нейтральними;

є нові потреби в грошах та устаткуванні.

Варто зауважити, що влітку 2022 року ЗМІ писали про те, що колишній прем'єр Великої Британії та друг України Борис Джонсон може стати наступним генсеком НАТО. Політолог Микола Давидюк вважає, що таке призначення буде смертю для Владіміра Путіна.

Що відомо про Христю Філанд

Христина Олександрівна Філанд народилась в канадському окрузі Піс-Рівер родині Дональда Фріланда та Галини Хом'як. Мати політикині українка, яка народилась у Німеччині в таборі для біженців, а тато – канадець. Батьки Христини – адвокати.

Христя Філанд навчалась в Оксфорді та Гарварді. Згодом почала свою кар'єру як журналістка та писала для провідних світових видань.

Вона є авторкою книжки "Плутократи: розквіт глобальних супербагатіїв і занепад усіх інших", яка стала бестселером The New York Times.

Вже у 2013 році журналістка приєдналась до Ліберальної партії Джастіна Трюдо. Політикиня завжди підтримувала Україну, критикувала дії Росії та приїздила на Батьківщину матері.

Вона заявляла, що Канада ніколи не підтримає російське втручання та анексію Криму, адже це кричуще порушення міжнародного права. Детальніше про політикиню читайте за посиланням.

Зауважте Генсеком НАТО може стати Христя Фріланд – канадійка українського походження, – ЗМІ

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