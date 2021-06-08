Наступним президентом може стати абсолютно нова людина, – Солонтай

Антирейтинг Володимира Зеленського зростає. Це може означати лише одне – у нього є великий ризик поступитися на виборах новому кандидатові.

Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай. Він вважає, що ситуацію може змінити лише сам президент.

До теми Не поспішайте робити висновки, – Солонтай про повернення старих партій у рейтингу

"Можна зробити висновок з рейтингу, що на президентських виборах може виграти абсолютно нова людина, яка зараз відсутня", – заявив Солонтай.

За його словами, тільки сам Зеленський може виправити ситуацію – все в його руках. Якщо ж нічого не зміниться – кількість розчарованих лише збільшиться. Мовиться саме про ту категорію людей, які голосують за будь-кого, лиш би були зміни.

Наступним президентом та провідною політсилою може бути та, яка зараз у списку відсутня,

– наголосив експерт.

Солонтай проаналізував свіжі рейтинги: дивіться відео

Понад 27% виборців готові віддати свої голоси за Володимира Зеленського , якби вибори відбулись найближчим часом. Після нього у рейтингу – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Водночас більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався вдруге.



Кого б українці хотіли бачити президентом / Джерело: КМІС / Інфографіка 24 каналу