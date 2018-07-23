Наступним суперником Усика може стати ще один росіянин Лебєдєв

Колишній власник і теперішній обов’язковий претендент на чемпіонський пояс за WBA росіянин Денис Лебєдєв хоче вийти на бій проти українця Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Усик переміг росіянина Мурата Гассієва та став володарем чемпіонський поясів у першій важкій вазі за версією WBA, WBC, WBO, IBF.

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Поясом WBA свого часу володів Лебєдєв, але він втратив титул, адже відмовився його захищати у бою проти кубинця Юньєра Дортикоса. На заваді цьому поєдинку стала травма росіянина. Однак у кубинця цей пояс виграв Мурат Гассієв у півфіналі WBSS, але втратив його після поразки Усику. Згідно правил WBA, чемпіон, який втратив титул, може одразу стати претендентом на нього.

Однак чи відбудеться бій Усика проти Лебєдєва – поки невідомо. Сам українець заявляв, що планує битися проти Тоні Беллю і фактично викликав його на бій після перемоги у фіналі WBSS. При цьому, заради цього поєдинку Усик готовий піднятися у суперважку вагу.

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Окрім того, команда Гассієва заявила, що хоче бій-реванш з Усиком.