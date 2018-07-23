16:21
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Наступним суперником Усика може стати ще один росіянин Лебєдєв

365 Читать новость на русском
Усик
Усик

Колишній власник і теперішній обов’язковий претендент на чемпіонський пояс за WBA росіянин Денис Лебєдєв хоче вийти на бій проти українця Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Усик переміг росіянина Мурата Гассієва та став володарем чемпіонський поясів у першій важкій вазі за версією WBA, WBC, WBO, IBF. 

Читайте також: Усик – Гассієв: відео боксерського поєдинку

Поясом WBA свого часу володів Лебєдєв, але він втратив титул, адже відмовився його захищати у бою проти кубинця Юньєра Дортикоса. На заваді цьому поєдинку стала травма росіянина. Однак у кубинця цей пояс виграв Мурат Гассієв у півфіналі WBSS, але втратив його після поразки Усику. Згідно правил WBA, чемпіон, який втратив титул, може одразу стати претендентом на нього.

Однак чи відбудеться бій Усика проти Лебєдєва – поки невідомо. Сам українець заявляв, що планує битися проти Тоні Беллю і фактично викликав його на бій після перемоги у фіналі WBSS. При цьому, заради цього поєдинку Усик готовий піднятися у суперважку вагу.

Читайте також: Усик заборгував нам бій на українській землі

Окрім того, команда Гассієва заявила, що хоче бій-реванш з Усиком.

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
2790
Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 782
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1735
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
289
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 726
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
 15 червня , 13:07
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук