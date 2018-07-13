Наступним суперником Василя Ломаченка може стати легендарний Менні Пак’яо

Український боксер Василь Ломаченко (11-1, 9 KO) відновлюється після операції на плечі. У той час його промоутер Боб Арум активно шукає йому майбутніх суперників.

Серед тих, проти кого Василь Ломаченко може вийти в ринг – легендарний Менні Пак'яо (59-7-2, 38 KO). Але це станеться лише у тому випадку, якщо філіппінець в найближчому бою (15 липня в Куала-Лумпурі) переможе володаря титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Лукаса Маттісса (39-4, 36 КО). Про це Боб Арум розповів виданню Boxing News 24.

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Ще одним суперником може бути переможець пари Рей Бельтран (35-1-7, 21 КО) проти Хосе Педраза (24-1, 12 КО). Поєдинок між ними запланований на 25 серпня.

Щодо Василя Ломаченка, то Боб Арум заявив, що відновлення після операції проходить успішно. Відтак українець може повернутися в ринг вже наприкінці листопада 2018 року.