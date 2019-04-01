Наступниця Меркель підтримала "Північний потік-2"

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що проект "Північний потік-2" може стати відповіддю на відмову Берліна від вугільної та атомної енергетики.

Голова ХДС сказала про проект, що це для неї "не сердечна справа", пише ZDF.

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Аннегрет Крамп-Карренбауер додала, що проект вже реалізовується. Вона наголосила, що уже підписано багато контрактів і проект є відповіддю на відмову від вугілля та ядерної енергії.

Тим не менш, це проект, який повинен враховувати інтереси безпеки України та інших держав регіону,

– зазначила політик.

Однак, як канцлер, вона не обіцяла нічого, що не може бути зроблено для припинення проекту "Північного потоку-2". "Ми хочемо гарантій безпеки для України, що Україна, як і інші країни, є транзитною країною", – пояснила голова ХДС.

Вона також сказала, що російський уряд докладає багато сил, щоб послабити країни в ЄС і його безпосередніх сусідів, і про це потрібно "чітко говорити".

Ми повинні триматися разом як Європа,

– додала вона.

До слова, російські опозиціонери звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням зупинити проект "Північний потік-2", оскільки він несе загрозу для глобальної безпеки.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.