Наступний відсвяткую в Криму, – мер Львова у свій день народження зізнався, яке загадав бажання

19 серпня 2022 , 23:25
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Джерело:

Андрій Садовий

Андрія Садовий розповів, яке бажання загадав у день народження. Мер Львова пояснив, що воно пов'язане з деокупацією українського Криму від російських загарбників.

Відповідний допис політик опублікував 19 серпня. Саме в цей день йому виповнилось 54 роки. 

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Садовий загадав бажання про український Крим

Переможемо все зло! А наступний день народження відсвяткую в українському Криму. Таке бажання сьогодні собі загадав,
– розповів Садовий. 

Також міський голова Львова подякував всім за вітання та запевнив, що жити в одній країні з такими людьми – безцінно. Також мер опублікував сімейне фото. 


Андрій Садовий розповів про бажання у день народження / Фото з фейсбуку Андрія Садового 

Варто відзначити, що у 2023 році Андрій Садовий святкуватиме ювілей – йому виповниться 55 років. 

Коротко про важливі події на Півдні 

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Автор: Діана Квасневська