Наступний відсвяткую в Криму, – мер Львова у свій день народження зізнався, яке загадав бажання

Андрія Садовий розповів, яке бажання загадав у день народження. Мер Львова пояснив, що воно пов'язане з деокупацією українського Криму від російських загарбників.

Відповідний допис політик опублікував 19 серпня. Саме в цей день йому виповнилось 54 роки.

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Садовий загадав бажання про український Крим

Переможемо все зло! А наступний день народження відсвяткую в українському Криму. Таке бажання сьогодні собі загадав,

– розповів Садовий.

Також міський голова Львова подякував всім за вітання та запевнив, що жити в одній країні з такими людьми – безцінно. Також мер опублікував сімейне фото.



Андрій Садовий розповів про бажання у день народження / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Варто відзначити, що у 2023 році Андрій Садовий святкуватиме ювілей – йому виповниться 55 років.

Коротко про важливі події на Півдні

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