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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Наступний бій Гвоздика може бути об'єднавчим проти росіянина

      124 Читать новость на русском
      Дмитро Бівол
      Дмитро Бівол / СПОРТ bigmir)net

      Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол може стати наступним суперником чемпіона світу за версією WBC Олександра Гвоздика.

      Досі непереможний Дмитро Бівол висловив готовність битися з новоспеченим володарем титулу WBC українцем Гвоздиком, пише "Чемпіонат".

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      "Стівенсон – це один з лідерів нашої ваги, він все одно залишається цікавим для проведення бою, його списувати з рахунків не можна. Я думаю, що публіці буде цікаво подивитися бої з його участю. Але тепер в пріоритеті не Стівенсон, а Гвоздик. Тому що пояс саме в українця. Я говорив і говорю, що я готовий до об'єднання поясів".

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      Нагадаємо, що в ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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