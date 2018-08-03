Настя Каменських потрапила в лікарню: відомі деталі

Українська співачка Настя Каменських потрапила у лікарню, де артистці зробили крапельницю. Причиною госпіталізації стало сильно отруєння.

Каменських розповіла на своїй сторінці в Instagram, що спершу займалася самолікуванням, але їй ставало лише гірше, тому вона звернулася за допомогу лікарів.

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"Я дуже сильно отруїлася п'ять днів тому і вирішила, що самостійно зможу себе привести у форму. Але, на превеликий жаль, у мене це не вийшло, мені ставало все гірше і гірше, мене ще більше нудило, більше ходила в туалет. Врешті я прийшла в лікарню і зробила собі крапельницю", – поділилася співачка.

Настя Каменських на камеру розповіла, що потрапила у лікарню

Настя порадила не займатися самолікуванням і не чекати, а одразу звертатися за професійною допомогою. Згодом вона додала, що почувається значно краще.

Нагадаємо, нещодавно Каменських у компанії інших українських артистів розважалася на російському фестивалі "Жара".