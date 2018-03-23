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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Настя Каменських приміряла образ блондинки в новому кліпі: відео

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Настя Каменських показала новий кліп
Настя Каменських показала новий кліп / Фото з вільних джерел

Українська співачка Настя Каменських, яка у жовтні 2017 року покинула знаменитий дует з Потапом, презентувала нову пісню "Дай мне". У відео зірка постала у незвичному для прихильників образі блондинки.

Відомо, що режисером кліпу була фотограф і дизайнер Таня Муіньо, яка активно співпрацювала з Monatik. А саму пісню "Дай мне" написав для співачки Потап, про що свідчить допис на Instagram-сторінці Насті Каменських.

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У відео Настя Каменських постала перед прихильниками у незвичних образах. Зокрема, на початку відео вона красується у сексуальному вбранні з випрямленим волоссям. Такий "лук" незвично бачити, адже зірка асоціюється з пишними кучерями. Згодом Настя Каменських приміряла образ сексапільної блондинки.


Настя Каменських змінилась у кліпі "Дай мне"

Загалом співачка постає ученицею в школі, подібної до американських. Разом із шоу-балетом зірка показує запальні танці та навіть відповідає біля дошки.

Дивіться кліп Насті Каменських на пісню "Дай мне":

Теги: LifeStyle Музика Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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