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00:24, 4 липня
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Настя Каменських продемонструвала звабливі образи на кастингах "Х-фактору": фото

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських (NK) знову стала суддею на телевізійному проекті "Х-фактор" на каналі СТБ. Для одних з перших кастингів зірка приміряла дуже сексуальні та пікантні образи, які ідеально підкреслювали її форми.

Відповідні знімки з’явились на Instagram-сторінці виконавиці. Для музичних відборів в одному з образів Настя Каменських одягнула міді-спідницю з високою талією та леопардовим принтом, а для "верху" обрала короткий синій топ з пір’ям.

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Свій "лук" зірка завершила туфлями-човниками на підборах, лаконічними прикрасами і макіяжем в стилі "smoky eyes".


Настя Каменських в сексуальному образі

Скориставшись нагодою, Каменських також запросила у відеоролику своїх шанувальників на їх сольний концерт, який відбудеться в столиці Естонії, місті Талліні, 13 липня.

 

Три дні тому зірка також опублікувала ще одні фото "луків" з кастингу, де одягнула ще гарячіший наряд: білу міні-сукню на довгих рукавах, стилізовану під водолазку, а також червоні ботфорти на підборах.

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Настя Каменських приміряла ще один пікантний "лук"

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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