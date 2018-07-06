Настя Каменських продемонструвала звабливі образи на кастингах "Х-фактору": фото

Співачка Настя Каменських (NK) знову стала суддею на телевізійному проекті "Х-фактор" на каналі СТБ. Для одних з перших кастингів зірка приміряла дуже сексуальні та пікантні образи, які ідеально підкреслювали її форми.

Відповідні знімки з’явились на Instagram-сторінці виконавиці. Для музичних відборів в одному з образів Настя Каменських одягнула міді-спідницю з високою талією та леопардовим принтом, а для "верху" обрала короткий синій топ з пір’ям.

Читайте також: Настя Каменських засвітила стрункі ноги у стильному плащі: фото

Свій "лук" зірка завершила туфлями-човниками на підборах, лаконічними прикрасами і макіяжем в стилі "smoky eyes".



Настя Каменських в сексуальному образі

Скориставшись нагодою, Каменських також запросила у відеоролику своїх шанувальників на їх сольний концерт, який відбудеться в столиці Естонії, місті Талліні, 13 липня.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 5 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Три дні тому зірка також опублікувала ще одні фото "луків" з кастингу, де одягнула ще гарячіший наряд: білу міні-сукню на довгих рукавах, стилізовану під водолазку, а також червоні ботфорти на підборах.

Читайте також: Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою: фото



Настя Каменських приміряла ще один пікантний "лук"