Настя Каменських та Потап разом відпочивають у Майамі: фото
13:15, сьогодні 5480 Читать новость на русском
В жовтні 2017 року популярний український дует "Потап і Настя" оголосили, що беруть паузу у спільній кар’єрі. Кожен із виконавців почав роботу над сольними проектами, проте вони й досі спілкуються та проводять разом час на відпочинку.
Настя Каменських та Потап наразі відпочивають на узбережжі Флориди. Разом із ними також відпочивають Олексій Завгородній, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.
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Проте зірки поїхали не тільки відпочивати, а й працювати над новим матеріалом. Зокрема, Потап анонсував вихід нових пісень та кліпу, який знімають саме у Флориді.
Джерело: 24 Канал
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