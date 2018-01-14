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Настя Каменських та Потап разом відпочивають у Майамі: фото

13:15, сьогодні 5480 Читать новость на русском
Потап і Настя
Потап і Настя / Фото з Instagram

В жовтні 2017 року популярний український дует "Потап і Настя" оголосили, що беруть паузу у спільній кар’єрі. Кожен із виконавців почав роботу над сольними проектами, проте вони й досі спілкуються та проводять разом час на відпочинку.

Настя Каменських та Потап наразі відпочивають на узбережжі Флориди. Разом із ними також відпочивають Олексій Завгородній, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Читайте також: Настя Каменських знялася у сексуальних і провокативних образах

Проте зірки поїхали не тільки відпочивати, а й працювати над новим матеріалом. Зокрема, Потап анонсував вихід нових пісень та кліпу, який знімають саме у Флориді.

Теги: LifeStyle Музика відпочинок Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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