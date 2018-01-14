Настя Каменських та Потап разом відпочивають у Майамі: фото

Потап і Настя / Фото з Instagram

В жовтні 2017 року популярний український дует "Потап і Настя" оголосили, що беруть паузу у спільній кар’єрі. Кожен із виконавців почав роботу над сольними проектами, проте вони й досі спілкуються та проводять разом час на відпочинку.