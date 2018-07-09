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Настя Каменських засвітила стильну міні-сукню в Лос-Анджелесі: фото

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Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Настя Каменських вирушила в подорож до сонячного Лос-Анджелеса, де активно відвідує культурні заходи. Та співачка не забуває про прихильників, тому тішить їх новими знімками.

Популярна співачка Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру, активно веде свій блог в соціальній мережі Instagram. Зірка ділиться з прихильниками деталями своїх гастролей, творчими новинками та навіть пікантними знімками. Не забуває Настя Каменських показувати кадри зі своїх буднів, які особливо очікують користувачі мережі.

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Із сонячної Каліфорнії артистка розмістила знімки, на яких вона позує перед камерою у літній міні-сукні від українського бренду Аnnchoo. Біле плаття з синім квітковим принтом підкреслило стрункі форми Насті Каменських. Стильний "лук" вона доповнила коричневою сумкою та кросівками. 

 

Хвилясте волосся Насті Каменських та легкий денний макіяж з акцентом на очі завершили американський образ співачки. Варто зазначити, що виглядала зірка приголомшливо. Водночас Настя Каменських додала пікантності до світлин, показавши оголені ноги та чимале декольте. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини США Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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