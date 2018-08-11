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Настя Каменських засвітила струнку фігуру на відпочинку: гарячі фото

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Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Популярна українська співачка Настя Каменських відправилась на відпочинок в сонячну Італію. Звідти артистка опублікувала перші гарячі фото.

Настя Каменських активно розвиває свою кар'єру. За літо артистка встигла виступити у десятках міст та записати нові пісні, знятись в кількох фотосесіях і проекспериментувати з образами. Такий насичений графік аж ніяк не повпливав на відпочинок артистки. Настя Каменських вже встигла побувати в США та наразі ніжиться на пляжі в Італії. 

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З гарячої країни співачка публікує не менш запальні фото. На знімках Настя Каменських позувала перед камерою в купальнику, засвітивши струнке тіло та апетитні форми. Користувачі мережі звернули увагу, що поряд з зіркою стоїть книга, тому люди із захватом коментували пікантне фото NK.

 

Окрім цього, Настя Каменських похизувалась спокусливими формами у коричневому купальнику. Виглядала співачка дуже звабливо, примруживши очі від сонця. 

 

Не менш привабливо Настя Каменських виглядала і в літніх образах. Зірка приміряла шорти та об'ємний топ, а також накидку чорного кольору. Вбрання не тільки пасувало розкішній українці, але й підкреслило її розкішну фігуру. 

 

#miaitalia️

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Настя Каменських відпочинок
Джерело: 24 Канал
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