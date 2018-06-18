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Настя Каменських збентежила відвертим зізнанням про шкідливі звички

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Настя Каменських
Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка віднедавна виступає під псевдонімом NK, відверто розповіла, коли мала шкідливі звички. Відповідь артистки дещо збентежила.

Настя Каменських для багатьох прихильників стала своєрідним еталоном жінки, яка досягає всього, що запланувала. Артистка наполегливими заняттями спортом зробила своє пишне тіло струнким та навіть випустила власну колекцію одягу. Водночас артистка пропагує здоровий спосіб життя та стверджує, що спорт став невід'ємною частинкою її буднів, відтак навіть під час відпочинку вона не забуває про тренування. 

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У випуску програми "Світське життя з Катериною Осадчою" Настя Каменських приголомшила зізнанням про її шкідливі звички, чим збентежила своїх прихильників. Зірка відверто розповіла про свій перший досвід вживання алкоголю та паління сигарет. 

Я вміла пити зі школи. Пам'ятаю, як я вперше спробувала горілку. 14 років, я ледь дійшла додому, проспалася. Така, трішечки була пацанкою. За школою курили. Я була такою, справжньою артисткою,
– зізналась Настя Каменських. 

Коли артистка подорослішала, зрозуміла, що шкідливі звички негативно впливають на її здоров'я. Та й це не модно. Водночас Настя Каменських не розповіла, як ставились її батьки до цього, однак рішення вона прийняла самостійно.

"Я подорослішала і все це кинула. Це вже не "прикольно", так би мовити", – додала Настя Каменських. 

Нагадаємо, що Настя Каменських раніше заявляла, що хоче мати дітей. Зірка вже оголосила про заручини з невідомим чоловіком та наразі не розголошує його ім'я. Водночас артистка запевняє, що вона щаслива, як ніколи. Однак така інтрига щодо обранця співачки розпалила чутки про її роман з екс-колегою Потапом. 

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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