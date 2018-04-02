Настя Каменських здивувала прихильників новою зачіскою: фото

Популярна співачка та телеведуча Настя Каменських, яка восени 2017 року оголосила про розпад колективу з Потапом, почала сольну кар'єру. Зірка не перестає експериментувати зі своїм волоссям, дивуючи прихильників нетиповими "луками".

Новий ефектний образ Настя Каменських засвітила на концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся в Палаці "Україна". За задумом організаторів, відомі співаки в ефірі українського телеканалу презентували нові пісні. Серед гостей концерту були також Ніна Матвієнко, Monatik, Тіна Кароль, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Гайтана, Олександр Пономарьов, Марія Яремчук і TAYANNA.

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Під час концерту Настя Каменських заспівала пісню українською мовою – "Тримай". Як співачка зізналась Каті Осадчій, композицію вона написала ще під час співпраці з Потапом, однак тільки тепер вирішила її оприлюднити.

Це чудово, коли можна робити українські пісні дуже модними,

– зізналась Настя Каменських.

Та не тільки українськомовна пісня здивувала прихильників. На сцені Настя Каменських з'явилась з незвичною зачіскою – розпущеним волоссям та пучком. Сценічний костюм співачки був рожевого кольору. Спідниця з великим розрізом та топ додали спокусливості образу. Окрім цього, зірка взяла в руки популярний у 80-их музичний інструмент кайтаро, що дуже пасувало зірці.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Кві 2018 р. о 1:18 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Кві 2018 р. о 12:50 PDT

Допис, поширений Мария Самхарадзе (@mariia_samharadze) 1 Кві 2018 р. о 1:42 PDT