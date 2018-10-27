11:38
28 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Наталі Портман в образі рок-зірки: у мережі з'явився трейлер фільму "Голос світла"

      342 Читать новость на русском
      Наталі Портман у фільмі "Голос світла"
      Наталі Портман у фільмі "Голос світла"

      У мережі опубліковано перший трейлер музичної драми "Голос світла" (Vox Lux), у якому популярна голлівудська акторка Наталі Портман зіграла головну роль.

      Офіційний трейлер опубліковано 25 жовтня у YouTube.

      Читайте також: В Україні розпочали екранізацію відомого роману Шкляра "Залишенець. Чорний ворон": фото зйомок

      У фільмі йдеться про непросте життя і кар'єру вигаданої співачки Селести, роль якої грає Наталі Портман. Проблеми, які сильно вплинули на життя героїні, почалися ще задовго до того, як вона стала всесвітньо відомою поп-рок-зіркою – в юності дівчина ледь не стала жертвою шкільної стрілянини.

      У картині показано 18 років життя артистки. Режисером стрічки став Брейді Корбет, який намагався торкнутися у фільмі найважливіших культурних подій на початку ХХІ століття.

      Колегою Наталі Портман на знімальному майданчику став 45-річний Джуд Лоу, який зіграв її менеджера.

      Трейлер фільму "Голос світла": дивіться відео

       

      Теги: LifeStyle Кіно Наталі Портман
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 27 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      сьогодні , 11:07 Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      Анна Косинська 12 6296
      Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      сьогодні , 08:40 Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      Блог Медіа
      Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      сьогодні , 07:52 Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      27 жовтня , 22:00 Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      Наталія Лебідь
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      27 жовтня , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук