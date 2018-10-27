Наталі Портман в образі рок-зірки: у мережі з'явився трейлер фільму "Голос світла"

У мережі опубліковано перший трейлер музичної драми "Голос світла" (Vox Lux), у якому популярна голлівудська акторка Наталі Портман зіграла головну роль.

Офіційний трейлер опубліковано 25 жовтня у YouTube.

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У фільмі йдеться про непросте життя і кар'єру вигаданої співачки Селести, роль якої грає Наталі Портман. Проблеми, які сильно вплинули на життя героїні, почалися ще задовго до того, як вона стала всесвітньо відомою поп-рок-зіркою – в юності дівчина ледь не стала жертвою шкільної стрілянини.

У картині показано 18 років життя артистки. Режисером стрічки став Брейді Корбет, який намагався торкнутися у фільмі найважливіших культурних подій на початку ХХІ століття.

Колегою Наталі Портман на знімальному майданчику став 45-річний Джуд Лоу, який зіграв її менеджера.

Трейлер фільму "Голос світла": дивіться відео