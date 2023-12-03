Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони Півдня

Наталія Гуменюк 3 грудня розповіла, що більше не очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України. Тепер вона обіймає посаду у морській охороні ДПСУ.

Причини звільнення Наталія Гуменюк не уточнила. Крім того, достеменно невідомо, хто саме очолює координаційний пресцентр Сил оборони Півдня.

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Гуменюк звільнилася з пресцентру Сил оборони Півдня

На своїй сторінці у фейсбук Наталія Гуменюк відповіла на численні коментарі українців, які переживали через те, що капітан зникла з інформаційного поля наших засобів масової інформації.

Коли попереду багато цікавого ... а хтось там вангував, що Гуменюк усьо... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по Силах,

– написала вона.

Попри це, на своїй фейсбук-сторінці капітан 1 рангу вказала нове місце роботи – у пресцентрі Морської охорони у Державній прикордонній службі України.



Гуменюк змінила своє місце роботи у фейсбуці / Скриншот 24 Каналу

Капітан лишилася у Силах оборони України

У коментарі журналістам 24 Каналу Гуменюк підтвердила, що вже не перебуває у Збройних Силах України, але лишилася у Силах оборони нашої держави.

Державна прикордонна служба належить до Сил оборони нашої держави, в той час, як Сили оборони Півдня – до Збройних Сил України. Тому пост Гуменюк у фейсбуці виглядає цілком логічно.

Журналісти Суспільного також розповіли, що раніше у коментарі Наталія Гуменюк заявляла, що її переводять у підрозділ Морської охорони Держприкордонслужби України.

До того ж журналістам "РБК-Україна" співрозмовники розповіли, що капітана 1 рангу перевели на "інший напрямок" діяльності.

Довідка! Посаду очільниці пресцентру Сил оборони Півдня України Гуменюк очолювала з весни 2022 року. Вона займалася комунікацією зі ЗМІ та повідомляла останню інформацію з Південного напрямку.

З серпня 2023 року Наталія Гуменюк працювала помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.