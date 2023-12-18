Зміни відбулися, – Гуменюк пояснила інформацію про своє "звільнення"

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про стан її кар'єри та запевнила, що з нею все добре. Гуменюк зазначила, що продовжує військову службу.

Речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що її перевели в інше відомство.

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Стан кар'єри Гуменюк

Гуменюк зауважила, що можна навіть ззовні помітити, що зміни відбулися. Якщо говорити про кар'єру, то жінка заявила, що з кар'єрою все добре.

За словами речниці, вона продовжує військову службу, але тепер в складі Збройних сил України.

До цього жінка була офіцером Державної прикордонної служби, служила в морській охороні і носила звання капітана першого рангу.

Вона зазначила, що відповідно до безпосереднього застосування в бойових умовах було доцільніше їй проходити службу далі в Збройних силах.

При цьому речниця наголосила, що і далі перебуває на посаді начальника Центру стратегічних комунікацій ОСУВ "Одеса".

Я була переведена з одного відомства в інше, при цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса" (ОСУВ " Одеса"), яке відповідає за південний напрямок,

– заявила Гуменюк.

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