Не витримає великого скупчення військ, – у ЗСУ розповіли про ситуацію на Кінбурнській косі

Воїни України продовжують звільняти територію держави від російських загарбників. Зокрема зараз триває військова операція на Кінбурнській косі.

Інформаційна тиша

Ця військова операція вимагає інформаційної тиші. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зазначимо, що ця територія важлива й на тлі розмов про можливу участь Миколаївського порту в зерновій угоді. Адже для того, щоб "зерновий коридор" працював безпечно, там не повинно бути російських окупантів.

Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо,

– сказала речниця.

Специфіка регіону

Також речниця ОК "Південь" підкреслила, що зараз географія району дозволяє росіянам підтягувати туди резерви з тимчасово захопленої території. Однак при цьому Кінбурнська коса оточена водою, що ускладнює можливості для укріплення росіян.

За її словами, цей регіон "не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ". Також на боці український військ і погода.

У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі,

– сказала Наталія Гуменюк.

При цьому такі умови, за словами речниці, Україні "в плюс", адже через погодні умови наразі Росія туди не може підтягнути свої кораблі. Країна-агресорка тримає на бойовому чергуванні лише 1 підводний ракетний носій, який знаходиться доволі далеко. Попри те Наталія Гуменюк підкреслила, що нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна.

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті

Що відбувається в регіоні: коротко

Після деокупації Херсону Наталя Гуменюк уже наголошувала на необхідності інформаційної тиші щодо військових дій на Півдні. Вона підкреслила, що щоб був "такий же ефект" від новини про звільнення окупованого району Миколаївщини, потрібно трохи почекати та помовчати.

Думки, що поки рано коментувати ситуацію на Кінбурнській косі, притримується глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що поки не треба очікувати, що у цьому районі щось зміниться. Проте зазаначимо, що 12 листопада він опублікував загадковий допис, натякнувши на майбутнє звільнення коси.

18 листопада стало відомо, що українські захисники знищили осередок окупантів у цьому регіоні. Росіяни звідти обстрілювали буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, тож воїни України повністю зруйнували їхній пункт базування.

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