National Geographic назвав переможців тревел-конкурсу: дивовижні фото

Імените видання National Geographic підбило підсумки та визначило переможців щорічного фотоконкурсу Travel Photographer of the Year 2018. Гран-прі отримала японський фотограф Рейко Такахаші, якій вдалось сфотографувати горбатого кита.

Журі конкурсу Travel Photographer of the Year, організованого за підтримки журналу National Geographic, привітало переможницю конкурсу Рейко Такахаші, яка зробила унікальний знімок горбатого кита неподалік японського острова Кумеджіма. Він став найкращим з-понад 13 тисяч заявок фотографів та отримав Гран-прі конкурсу.

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Це фото також отримало перемогу в категорії "Природа". Окрім звання "Фотограф року", Такахаші отримає премію в розмірі 10 тисяч доларів.



Фото: Рейко Такахаші, перше місце в категорії "Природа", Гран-прі конкурсу

В категорії "Люди" найкращим знімком визнали роботу швейцарського фотографа Алессандра Меніконзі, який зробив проникливий портрет дівчини з Монголії.



Фото: Алессандра Меніконзі, перше місце в категорії "Люди"

В останній категорії "Міста" перемогу здобув японець Хіро Курашин. Його чорно-білий знімок, зроблений з вікна автобуса в Нагасакі, найбільше сподобався журі тревел-фотоконкурсу.



Фото: Хіро Курашин, перше місце в категорії "Міста"

Трійка переможців в категоріях "Природа", "Люди" і "міста" отримає грошову винагороду в розмірі від 500 до 2500 доларів. Більше фотографій з тревел-конкурсу можна побачити на сайті National Geographic.