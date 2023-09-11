НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни, – FT

У НАТО запланували на 2024 рік найбільші спільні командно-штабні навчання. Востаннє щось подібне було у часи холодної війни. Звернімо увагу, що участь у них візьмуть десятки тисяч військовослужбовців.

Як пишуть журналісти, навчання Occasus – частина швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до ведення бойових дій, спричиненого вторгненням в Україну. У ньому братимуть участь близько 41 тисяча військовослужбовців.

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Що відомо про навчання НАТО

Самі навчання стартують взимку – навесні 2024 року. Очікується, що у них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тисяча військовослужбовців. Про це журналістам розповіли офіційні представники НАТО.

Вони покликані моделювати потенційні маневри проти супротивника, якого моделює коаліція на чолі з Росією, названа для цілей навчань Occasus,

– пишуть у виданні.

Варте уваги те, що з точки зору технічних можливостей такі навчання перші. У них застосовують реальні географічні дані для створення реалістичніших сценаріїв для військ.

Швеція також має взяти участь у навчаннях. Відтак, загальна кількість країн-учасниць – 32. Правда, спочатку Туреччина й Угорщина мають ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Де проведуть навчання

Їх проводитимуть у Німеччині, Польщі, а також країнах Балтії у лютому та березні. Це частина нової стратегії підготовки, що передбачає проведення Альянсом двох великих навчань на рік замість одного. Крім того, НАТО тренуватиметься протидіяти терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наростить кількість своїх сил високої готовності з 40 тисяч до "значно більше як 300 тисяч".

За його словами, це частина історичної передумови, яка спрямована на переорієнтацію НАТО на важкі військові сили на противагу легким і мобільним, що були розгорнуті на Балканах і в Афганістані.

Тим часом Військово-морські підрозділи країн НАТО 9 вересня розпочали масштабні навчання поблизу берегів Естонії та Латвії. Їхня мета – відпрацювати реакції на російську атаку, а також вони включатимуть можливий контрудар.