НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ

НАТО невдовзі має оприлюднити документ так званої "Стратегічної концепції". Очікується, що у ньому Альянс офіційно назве нинішні дії Росії "прямою загрозою".

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на офіційного представника у НАТО. У документі, який Альянс має оприлюднити вже наступного місяця, ймовірно також буде мовитись про інструменти кращої підтримки сусідніх із військово-політичним союзом країн, що є вразливими до насильства та агресії, зокрема й України.

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Визнання Альянсом дій Росії, як прямої загрози НАТО

Країни-члени Альянсу, за словами джерела Bloomberg, найімовірніше збережуть можливість налагодження стосунків з Росією, якщо поведінка офіційної Москви зміниться. Чиновник зазначив, що текст документу також стосуватиметься комуністичного Китаю та його відносин з країною-агресоркою.

До слова, так званий документ "Стратегічної концепції" міститиме пріоритети Північноатлантичного альянсу на найближчі роки й має бути затверджений на самміті НАТО у Мадриді наприкінці червня.

Додамо, що у минулій версії документу, опублікованому Альянсом ще у 2010 році, Росія згадувалась, як партнер НАТО. Втім цього разу, запевнив представник Північноатлантичного альянсу, таке формулювання буде скасовано.

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Контекст

Обговорення щодо змісту документу відбувається на тлі того, що Фінляндія збирається подати заявку на вступ у НАТО 18 травня. Разом з тим Швеція ймовірно зробить такий же крок на кілька днів пізніше – у суботу, 21 травня.

При цьому президент Росії Путін у телефонній розмові з лідером Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що доєднання країни до Альянсу буде помилкою. Президент Фінляндії відзначив, що розмова була відкритою та прямолінійною.

Раніше Кремль офіційно вже погрожував Фінляндії та Швеції у відповідь на плани країн змінити свій нейтральний статус і доєднатися до Північноатлантичного альянсу. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що вступ цих двох держав у НАТО може спричинити "негативні наслідки для миру на півночі Європи".

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